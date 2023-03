Fiamme Gialle, 17 finanzieri-atleti giurano fedeltà alla Repubblica Italiana (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ostia – Ieri mattina presso la sala “Camino” della Caserma A. Dus del Centro Sportivo “Fiamme Gialle” di Castelporziano si è svolta, alla presenza del Comandante Gen. B. Antonio Marco Appella e degli altri Ufficiali del Centro Sportivo, la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei finanzieri del 19° e 21° Corso AAFF rispettivamente “Renato Ambrosini” e “Fabio Perissinotto” arruolati per particolari meriti sportivi. Tra di essi anche i medagliati ai recenti Campionati Europei indoor di atletica leggera di Istanbul, Zane Weir, medaglia d’oro nel getto del peso, e Larissa Iapichino, medaglia d’argento nel salto in lungo e neo primatista Italiana, oltre ad altri giovani atleti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ostia – Ieri mattina presso la sala “Camino” della Caserma A. Dus del Centro Sportivo “” di Castelporziano si è svolta,presenza del Comandante Gen. B. Antonio Marco Appella e degli altri Ufficiali del Centro Sportivo, la cerimonia di giuramento dideidel 19° e 21° Corso AAFF rispettivamente “Renato Ambrosini” e “Fabio Perissinotto” arruolati per particolari meriti sportivi. Tra di essi anche i medagliati ai recenti Campionati Europei indoor dica leggera di Istanbul, Zane Weir, medaglia d’oro nel getto del peso, e Larissa Iapichino, medaglia d’argento nel salto in lungo e neo primatista, oltre ad altri giovani...

