Feyenoord-Shakhtar Donetsk (Europa League, 16-3-2023 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dominio totale del Feyenoord, occasioni sbagliate a ripetizione nel secondo tempo e al 79? in una delle rare sortite offensive dello Shakhtar Donetsk è il difensore centrale Rakitskiy a segnare di schiena uno dei gol più incredibili di questa edizione dell’Europa League. Una sconfitta sarebbe stata una beffa eccessiva per gli olandesi e a due InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dominio totale del, occasioni sbagliate a ripetizione nel secondo tempo e al 79? in una delle rare sortite offensive delloè il difensore centrale Rakitskiy a segnare di schiena uno dei gol più incredibili di questa edizione dell’. Una sconfitta sarebbe stata una beffa eccessiva per gli olandesi e a due InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattiazupo : Il gol in EL contro lo Shakhtar sembra aver sbloccato Ezequiel Bullaude. Entrato nel st ha dato il via all’azione d… - ReadyPlayer1___ : @GianniSanzo @luchino_saltato @ilFu_MM Ok forse ho esagerato, ho simulato le fascie del sorteggio e se non ho sbagl… -