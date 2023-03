Festa Papà, Ceccarelli (Daddy’s Pride): “Abolirla aberrante idiozia, integrare e non cancellare” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una aberrante idiozia”. Così Giorgio Ceccarelli, ideatore del Daddy’s Pride e attivista dei diritti dei padri separati per i quali si batte attraverso l’associazione ‘figli negati’ in difesa del diritto dei figli di amare due genitori e quattro nonni, di cui è presidente, boccia senza appello la decisione della direttrice di una scuola dell’infanzia di Viareggio di ‘cancellare’ la Festa del Papà perché ritenuta “discriminatoria”. “E’ chiaramente un argomento che può suscitare delle riflessioni importanti – sottolinea Ceccarell all’Adnkronos – che facciamo, togliamo la Festa della mamma o dei nonni, c’è sempre qualcuno che è scontento o si sente danneggiato. E’ come se porto la Festa dei figli e si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “Una”. Così Giorgio, ideatore dele attivista dei diritti dei padri separati per i quali si batte attraverso l’associazione ‘figli negati’ in difesa del diritto dei figli di amare due genitori e quattro nonni, di cui è presidente, boccia senza appello la decisione della direttrice di una scuola dell’infanzia di Viareggio di ‘’ ladelperché ritenuta “discriminatoria”. “E’ chiaramente un argomento che può suscitare delle riflessioni importanti – sottolinea Ceccarell all’Adnkronos – che facciamo, togliamo ladella mamma o dei nonni, c’è sempre qualcuno che è scontento o si sente danneggiato. E’ come se porto ladei figli e si ...

