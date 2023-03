Festa del Papà, la preside annulla le celebrazioni a scuola: “Discriminatoria per i bambini che non ce l’hanno” (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Viareggio la scuola dell’infanzia Florinda ha annullato le attività previste per i bambini in occasione della Festa del Papà. “Non tutti i bambini hanno un padre, per questo abbiamo deciso di annullare questa ricorrenza a scuola”, ha spiegato la preside Barbara Caterini. Per la sua decisione era stata duramente attaccata, ma ha fatto sapere di aver agito dopo che alcuni genitori si erano lamentati con lei trovando ingiusto che i propri figli, che non avevano un padre, venissero esclusi dai lavoretti. “Ho trovato le loro lamentele condivisibili – dice parlando con il quotidiano La Nazione– perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un Papà”. “Pertanto – aggiunge ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Viareggio ladell’infanzia Florinda hato le attività previste per iin occasione delladel. “Non tutti ihanno un padre, per questo abbiamo deciso dire questa ricorrenza a”, ha spiegato laBarbara Caterini. Per la sua decisione era stata duramente attaccata, ma ha fatto sapere di aver agito dopo che alcuni genitori si erano lamentati con lei trovando ingiusto che i propri figli, che non avevano un padre, venissero esclusi dai lavoretti. “Ho trovato le loro lamentele condivisibili – dice parlando con il quotidiano La Nazione– perché un laboratorio organizzato in questo modo è discriminatorio nei confronti di chi non ha un”. “Pertanto – aggiunge ...

