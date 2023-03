Festa del papà cancellata, la dirigente: «L'ho fatto per i bimbi che non hanno un padre» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la decisione della preside di un istituto di Viareggio ci sono state polemiche da parte dei genitori che volevano il laboratorio programmato. La dirigente ha scelto di cancellarlo perché altre hanno invece protestato Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la decisione della preside di un istituto di Viareggio ci sono state polemiche da parte dei genitori che volevano il laboratorio programmato. Laha scelto di cancellarlo perché altreinvece protestato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Voi del #Pd siete degli #sciacalli. Per 10 giorni avete scaraventato i poveri corpi dei #migranti morti sui vostri… - MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - ProVitaFamiglia : ?? La Festa del Papà non discrimina, sopprimerla sì. Leggi qui il commento su quanto avvenuto in un asilo di Viar… - CristianBBJ : RT @Giorgiolaporta: Voi del #Pd siete degli #sciacalli. Per 10 giorni avete scaraventato i poveri corpi dei #migranti morti sui vostri avve… - LazioEventi : Santa Severa: Ingresso gratuito ai Musei per tutti i papà nel week end del 18 e 19 marzo Il Castello di Santa Seve… -