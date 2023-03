Festa del papà 2023, cinque citazioni per fare gli auguri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alcune delle più belle citazioni per fare gli auguri, domenica 19 marzo, nel giorno della Festa del papà. Domenica 19 marzo si festeggia la Festa del papà. Una giornata speciale in cui che, tra regali e bigliettini di auguri, giunge nel giorno di San Giuseppe. Non mancheranno quindi sulla tavola delle famiglie il tipico dolce Leggi su 2anews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Alcune delle più bellepergli, domenica 19 marzo, nel giorno delladel. Domenica 19 marzo si festeggia ladel. Una giornata speciale in cui che, tra regali e bigliettini di, giunge nel giorno di San Giuseppe. Non mancheranno quindi sulla tavola delle famiglie il tipico dolce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Voi del #Pd siete degli #sciacalli. Per 10 giorni avete scaraventato i poveri corpi dei #migranti morti sui vostri… - MarianoGiustino : Oggi i giovani rivoluzionari in #Iran si preparano alla Festa del Fuoco che si celebra domani, mercoledì 15 Marzo (… - MarianoGiustino : Questa notte nel distretto di #Ekbatan a #Tehran, la Festa del Fuoco dei combattenti per la libertà dell'#Iran; mer… - agostinomela : @teoxandra È una decisione che ha un senso. A scuola non si dovrebbero fare feste che non coinvolgano tutti gli all… - PrudenzanoAnton : Festa del #papà 2023, tanti #ebook in offerta -