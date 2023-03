Ferrari, Leclerc penalizzato nel Gp d'Arabia: in griglia di partenza perderà dieci posizioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il pilota della Ferrari Charles Leclerc subirà una penalità di almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Arabia Saudita di Formula Uno , in programma domenica prossima, a causa della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il pilota dellaCharlessubirà una penalità di almeno 10sulladidel Gp d'Saudita di Formula Uno , in programma domenica prossima, a causa della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Ferrari, penalità di dieci posizioni in griglia per Charles #Leclerc: cambiata la centralina della power unit+++ #F1 - SimonTheWatcher : @Nick_cannonier Non dimentichiamo che all'epoca Vettel era visto come il male assoluto dalla Ferrari dai media, qui… - Sportitalia_it : ?? #Formula1 : Il #Mondiale riparte in salita per Charles #Leclerc, che domenica a #Jeddah dovrà pagare dieci posizi… - thetommovoice : RT @wolfsxtar: quest’anno la redbull doppia la ferrari dopo un giro ma quanto erano belli leclerc e verstappen a jeddah 2022?????? https://t… - biebesornah : RT @Megheee_: In Ferrari sono riusciti a rovinare 2 weekend di gara a Leclerc senza che il pilota la sbattesse nel muro o su un altra macch… -