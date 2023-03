Ferencvaros-Leverkusen Europa League | 16-03-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Xabi Alonso con i dubbi Schick e Bellarabi

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 2 a 0 della BayArena mette ildiin una posizione favorevole e con mezza qualificazione in tasca contro ildi Cherchesov. Un buon momento testimoniato anche dalla vittoria sul campo del Werder Brema in campionato, che avvicina sempre di più Tapsoba e compagni alle zona alte della classifica e rende l’inizio stagione soltanto un brutto ricordo. Non si può dire InfoBetting: Scommesse Sportive e