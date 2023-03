Felicissima Sera 2023, ecco quando inizia: data, ospiti di Pio e Amedeo e anticipazioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova ed elettrizzante edizione dello show Felicissima Sera- All inclusive! Alla conduzione, come sempre, il duo comico Pio e Amedeo, pronto a regalare tante risate agli affezionati telespettatori. Dopo due anni di stop, l’appuntamento con Felicissima Sera 2023 è previsto per il prossimo 24 marzo in prima Serata su Canale 5. Diversi gli ospiti ma anche i cantanti in studio, pronti a dare man forte ai comici pugliesi Ma cosa vedremo nella prima puntata dell’esilarante show? ecco qualche piccola anticipazione. Felicissima Sera 2023 di Pio e Amedeo: ecco quando inizia e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova ed elettrizzante edizione dello show- All inclusive! Alla conduzione, come sempre, il duo comico Pio e, pronto a regalare tante risate agli affezionati telespettatori. Dopo due anni di stop, l’appuntamento conè previsto per il prossimo 24 marzo in primata su Canale 5. Diversi glima anche i cantanti in studio, pronti a dare man forte ai comici pugliesi Ma cosa vedremo nella prima puntata dell’esilarante show?qualche piccola anticipazione.di Pio ee ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Felicissima Sera 2023, ecco quando inizia: data, ospiti di Pio e Amedeo e anticipazioni - glooit : Pio e Amedeo, perché Felicissima Sera si chiama anche All Inclusive? leggi su Gloo - httpbenzoash : raga io felicissima per chi è riuscita a vedere massi questa sera?????ma a me sta prendendo il mal di vivere per gio… - giorgiabas1 : @BoselliCleo Ma in realtà ieri sera quando l’ha proposto Alfonso era felicissima, quindi non credo - Federic01996 : RT @CIAfra73: #FelicissimaSera 2023 scalda i motori: ecco chi sono gli ospiti della prima puntata dello show con Pio e Amedeo, in... https:… -