Fedez torna a fare chiarezza sulle sue uova di Pasqua (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la polemica con la Lucarelli il rapper torna a parlare Qualche settimana fa, Fedez aveva replicato alle accuse di Selvaggia Lucarelli sulle uova di Pasqua Walkor. Il rapper ha collaborato alla realizzazione di uova di Pasqua, i cui proventi, andrebbero secondo Lucarelli, nelle casse della fondazione di De Benedetti. Intanto le uova sono state recapitate a casa del cantante che cha fatto di nuovo chiarezza. «Walcor ha donato 30mila euro di base» ha detto su Instagram e poi:. «E io anche ho già donato 30mila euro. In tutto siamo già a 60mila euro», aggiunge. Un ricavo poi varierò a seconda di come andrà l'acquisto delle uova. «In base alle vendite delle uova, io guadagnerò il 10%È un'attività ...

