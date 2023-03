Fedez, quanto costano le sue uova di Pasqua: «Ci guadagnerò, ma ho già donato 30mila euro» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fedez lancia ufficialmente le sue uova di Pasqua parlando anche della raccolta fondi, ma chiarisce minuziosamente come si articolerà e in cosa consisterà. Il rapper, dopo lo scambio di... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)lancia ufficialmente le suediparlando anche della raccolta fondi, ma chiarisce minuziosamente come si articolerà e in cosa consisterà. Il rapper, dopo lo scambio di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranAltomare : Conoscono i social, sanno come pungolare la stampa, sanno come dirigere le opinioni. Per quanto si possa augurare i… - leggoit : Fedez, quanto costano le sue uova di Pasqua: «Ci guadagnerò, ma ho già donato 30mila euro» - GWWallace885 : @Fedez @FANCLUBFEDEZ ci credo però che hai balbettare dopo che li hai presi, ma non era una reazione degli antidepr… - franco_scalet : @Fedez Quanto coglione puoi essere, fattelo baciare da Saviano.. che bella coppietta!!! - DisAllineato2 : RT @SardoneSilvia: ? MA QUANTO È IPOCRITA #FEDEZ? ? Lui e la #Ferragni non erano i paladini dell’inclusione, dei diritti, della lotta al bo… -