Fedez fa beneficenza e confessa: ecco quanti soldi ci guadagna (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nuovo capitolo della guerra Instagram tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. Qualche settimana fa la giornalista del Fatto quotidiano aveva criticato l'iniziativa benefica per i bambini delle Uova di Pasqua firmate Fedez, criticando la poca trasparenza sulla destinazione finale dei soldi dei consumatori. Più o meno la stessa accusa rivolta alla moglie del rapper, Chiara Ferragni, per una operazione analoga con panettoni natalizi. Qualche ora fa, Selvaggia è ripartita alla carica con un altro post ancora velenosissimo: "Vi do un'idea geniale per fare beneficenza senza guadagnare nulla dalla beneficenza: fate una bella donazione, senza panettoni, uova e caz***te varie da vendere, senza firmare contratti che vi fanno guadagnare. Noi altri facciamo così (senza magari dirlo al ...

