Fedez e il tumore, un anno fa la diagnosi: 'La mia paura più grande? Che i miei figli non si ricordassero di me' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Fedez ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda il giorno quando gli venne comunicato di essere malato di tumore al pancreas. Il rapper ha parlato più volte di quel momento buio che molto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda il giorno quando gli venne comunicato di essere malato dial pancreas. Il rapper ha parlato più volte di quel momento buio che molto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaMerlettaia : @tatiana23111975 tempo fa ho letto che Fedez ha avuto un tumore al pancreas (per sua fortuna, non era un adenocarci… - davidemarchiani : @pillolazzanera Stavo per googlare fedez e tumore ?? - deadinsid3l0l : “fedez sta morendo ha un tumore” si prof si - pillolazzanera : Penso di essere un vero sociopatico. Se dalla mia forza del pensiero dipendesse la scelta fra farmi passare il mal… - GretaSalve : @AliceMell5 @chiaschi Io credo che noi non possiamo sapere come stia Fedez e cosa gli dica la testa. Ha avuto un br… -