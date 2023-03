Fedez e Chiara Ferragni, crisi e addio? La foto che svela tutto | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) crisi archiviata. Tra Chiara Ferragni e Fedez tutto procede a gonfie vele. Lo dimostrano alcune foto che li ritraggono insieme al parco con i figli. La coppia è stata paparazzata felice sulle giostre con Leone e Vittoria. Negli scatti li si vede sempre sorridenti. Un dettaglio, quello mostrato dal settimanale Chi, che spazza via le voci su diverse tensioni dopo Sanremo. Con i colpi di testa del rapper, prima l'appello pro-cannabis poi il bacio con Rosa Chemical, molti avevano notato una certa lontananza dalla moglie. L'influencer non avrebbe preso bene le sparate del marito. Ad alimentare i sospetti, il silenzio e l'assenza di foto assieme. Ora però sembra tornato il sereno. Già giorni fa il cantante aveva precisato: "Sto attraversando un periodo per cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)archiviata. Traprocede a gonfie vele. Lo dimostrano alcuneche li ritraggono insieme al parco con i figli. La coppia è stata paparazzata felice sulle giostre con Leone e Vittoria. Negli scatti li si vede sempre sorridenti. Un dettaglio, quello mostrato dal settimanale Chi, che spazza via le voci su diverse tensioni dopo Sanremo. Con i colpi di testa del rapper, prima l'appello pro-cannabis poi il bacio con Rosa Chemical, molti avevano notato una certa lontananza dalla moglie. L'influencer non avrebbe preso bene le sparate del marito. Ad alimentare i sospetti, il silenzio e l'assenza diassieme. Ora però sembra tornato il sereno. Già giorni fa il cantante aveva precisato: "Sto attraversando un periodo per cui ...

