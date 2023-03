Federcalcio Argentina: “Retegui convocato dall’Italia? Rispettiamo la sua personale decisione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista delle prossime gare di qualificazione agli Europei 2024, dovrebbe convocare anche Mateo Retegui, capocannoniere del campionato argentino con 6 gol in 7 partite con la maglia del Tigre. L’attaccante ha il passaporto italiano grazie al nonno materno originario di Canicattì e ha dato immediata risposta positiva alla chiamata di Mancini, ma avrebbe anche potuto attendere la chiamata di Lionel Scaloni per giocare con la maglia dell’Argentina. A tal proposito la Federcalcio dell’Albiceleste ha dimostrato di comprendere la scelta del ventitreenne: “In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata”. Nel frattempo la stampa Argentina ha spiegato che Retegui partirà per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista delle prossime gare di qualificazione agli Europei 2024, dovrebbe convocare anche Mateo, capocannoniere del campionato argentino con 6 gol in 7 partite con la maglia del Tigre. L’attaccante ha il passaporto italiano grazie al nonno materno originario di Canicattì e ha dato immediata risposta positiva alla chiamata di Mancini, ma avrebbe anche potuto attendere la chiamata di Lionel Scaloni per giocare con la maglia dell’. A tal proposito ladell’Albiceleste ha dimostrato di comprendere la scelta del ventitreenne: “In ogni caso, e unae come tale va pienamente rispettata”. Nel frattempo la stampaha spiegato chepartirà per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Federcalcio #Argentina: '#Retegui convocato dall'#Italia? Rispettiamo la sua personale decisione' - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #Argentina, il presidente della Federcalcio: 'Ci vorrebbero due stadi del #RiverPlate solo per i giornalisti' - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #Argentina, il presidente della Federcalcio: 'Ci vorrebbero due stadi del #RiverPlate solo per i giornalisti' - DiMarzio : #Argentina, il presidente della Federcalcio: 'Ci vorrebbero due stadi del #RiverPlate solo per i giornalisti' - Rompipallone_ : #Argentina-#Panama sarà la prima partita in cui l’#Albiceleste scenderà in campo da Campione del Mondo. Una partita… -

Calcio: Argentina, Retegui con l'Italia Rispettiamo decisione "In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata". E' la risposta della federcalcio argentina (Afa), citata dal giornale sportivo 'Olè', alla richiesta di un commento sull'imminente convocazione da parte dell'Italia di Mateo Retegui, capocannoniere del torneo argentino ... Argentina - Panama in amichevole: record mondiale di richieste per gli accrediti stampa, ecco il numero Il presidente della federcalcio argentina, Claudio 'Chiqui' Tapia ha annunciato un dato che ha dell'incredibile: 'Ci sono arrivate 131.537 richieste di accrediti stampa , è l'evento con la maggiore ... Gravina non va alla rielezione di Infantino ...sempre più re travicello Mg Londra (Inghilterra) 01/06/2022 - Finalissima 2022 / Italia - Argentina ... Il protocollo vorrebbe che l'Italia fosse rappresentata dal numero uno della Federcalcio Gabriele ... "In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata". E' la risposta della(Afa), citata dal giornale sportivo 'Olè', alla richiesta di un commento sull'imminente convocazione da parte dell'Italia di Mateo Retegui, capocannoniere del torneo argentino ...Il presidente della, Claudio 'Chiqui' Tapia ha annunciato un dato che ha dell'incredibile: 'Ci sono arrivate 131.537 richieste di accrediti stampa , è l'evento con la maggiore ......sempre più re travicello Mg Londra (Inghilterra) 01/06/2022 - Finalissima 2022 / Italia -... Il protocollo vorrebbe che l'Italia fosse rappresentata dal numero uno dellaGabriele ... Federcalcio Argentina: "Retegui convocato dall'Italia Rispettiamo la ... SPORTFACE.IT Calcio: Argentina, Retegui con l'Italia Rispettiamo decisione (ANSA) - ROMA, 15 MAR - "In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata". E' la risposta della federcalcio argentina (Afa), citata dal giornale sportivo 'Olè', alla ... "L'Italia ci ruba Retegui", rivolta in Argentina In Argentina la notizia della decisione di Mateo Retegui di dire sì all’Italia, di sposare l’azzurro di Roberto Mancini, è esplosa con la potenza di uno tsunami. Del resto non può non far discutere e ... (ANSA) - ROMA, 15 MAR - "In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata". E' la risposta della federcalcio argentina (Afa), citata dal giornale sportivo 'Olè', alla ...In Argentina la notizia della decisione di Mateo Retegui di dire sì all’Italia, di sposare l’azzurro di Roberto Mancini, è esplosa con la potenza di uno tsunami. Del resto non può non far discutere e ...