FdI | “Con Schlein possiamo dormire sonni tranquilli” Conte spiazzato | “Meloni non ha risposto”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dagli sbarchi e i naufragi alla sostenibilità ambientale, dal salario minimo al superbonus, dal Mes alle case green. Giorgiaalla Camera rispondendo ai question time dell’opposizione torna a ribadire i paletti e la navigazione del governo nei mari tempestosi dell’agenda politica. Il comizio di, i programmi diTanti gli applausi dai banchi della maggioranza, poca suspence per il match con la neosegretaria dem Ellyal suo primo intervento in Parlamento. Nessun duello alla pari. Dalla leader del Pd un comizio di partito con tanto di claque. Per il premier la conferma di un esecutivo che intende tenere ferma la barra del timone. Anche di fronte alla narrazione drammatica del centrosinistra. Salario minimo, FdI: smontata la demagogia Pd “Il presidenteè stata oggi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nonleggerlo : 24 ore con #Fdi, primo partito italiano: - “Consigliera molestata a Venezia: approvata la censura per Joe Formaggi… - la_kuzzo : C'era una cosa in dirittura d'arrivo, con sacrosanto consenso trasversale. Una legge che avrebbe permesso ai bambin… - il_cappellini : Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di FdI, dice che siccome questi profughi hanno tutti il cellulare ba… - massimobordonar : RT @CeresaRaffaele: Siccome a Grosseto ci sono 2 vie adiacenti una con il nome di E.Berlinguer e una di G.Almirante l'assessore di FDI ha p… - GMarcuccio : RT @vocedelpatriota: Auto, Giovine (FdI): “Con stop ai motori endotermici fin dal 2035, industria europea dell’auto diventerà museo a cielo… -

... rispondendo al question time alla Camera disulla normativa europea sulle auto a benzina e ... Ma la parola transizione presuppone un percorsogradualita' e realismo, non si puo' acriticamente ...La Meloni conta sul supporto deciso dii deputati che a un certo punto si alzano anche in piedi per una standing ovation. Dai banchi dem, alle parole della premier, replica platealmente ...Ora, dunque, tutti i partiti di maggioranza, per tenere l 'alleanza, dovranno esprimersi contro. Tuttavia qualche voce contraria dai moderati e da Forza Italia al momento c'è. La strategia ...

Alassio, il vicesindaco iscritto all’Anpi e a FdI: «Non vedo incompatibilità» Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo 2023 “Il question time di oggi sarà interessante anche dal punto di vista mediatico, per le due donne leader dei due partiti politici. Il Presidente Meloni , anche ...Eliminare limiti che possano allontanare cittadini da istituzioni Milano, 15 mar. – “È mia intenzione, con la partecipazione di tutti voi ... Federico Romani (Fdi), nel suo discorso di insediamento al ...