Fate schifo Il figlio piange per i compiti | la tiktoker insulta i maestri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : 78 Palestinesi ammazzati in 68 giorni, tra cui 14 ragazzini e una donna. E che facciamo? Ospitiamo il rappresentant… - pa25olo : @elio_vito Fate schifo a fare ideologia sulla pelle dei. Bambini e delle donne siete disumani - cavallo_pompeo : @_Hyggelig__ @Anto_Fiordelisi @drojette @SBruganelli @GiuliaSalemi93 @vincefrancesco @lerianaa @DANASABER23 Pubblic… - uchetto : @UEFA e Ceferin, siete contenti ora? Fate schifo. @Eintracht siete il cesso del mondo, voi e i vostri tifosi di me… - PagSrl : @itinagli Dio mio quanto fate schifo. Ma cosa avete Satana in corpo? -

Questa è la collaborazione scuola - famiglia, la vostra categoria fa! Si salvano in pochi. Non si può fare niente, dobbiamo stare sempre dietro a questi ca**o di compiti, avete ...... una sorta di 'Roma fa' 2.0 in salsa meneghina che mette in fila una sequela interminabile ... Bravi, ragazzi!" e "Grazie per quello chetutto il mio sostegno". Sono reazioni, tutto sommato, ...Questa è la collaborazione scuola - famiglia, la vostra categoria fa! Si salvano in pochi. Non si può fare niente, dobbiamo stare sempre dietro a questi ca**o di compiti, avete ...

Madre riprende il figlio in lacrime per i compiti e sbotta sui social: “Questa è la collaborazione… Il Fatto Quotidiano

Mamma Emma non ci sta. Lo sfogo della donna contro i maestri di scuola è surreale, da commedia all'italiana. "Fate schifo, avete rotto i cogl*oni". Sui social è diventato virale un filmato che ritrare ...Il video pubblicato da Emma Guiducci su Tiktok ha suscitato molte reazioni e discussioni. La madre si sfoga nei confronti degli insegnanti, accusandoli di sovraccaricare il figlio di compiti e ...