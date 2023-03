(Di mercoledì 15 marzo 2023) Da qualche mese alcunisono diventati introvabili: l’AIFA (l’Agenzia italiana per il farmaco) segnala che sono 3.200 quelli carenti in Italia. Quasi la metà manca perché non è più in commercio e altri 400 saranno ritirati nei prossimi mesi. “Ovviamente, la carenza deinon è dovuta solo a motivazioni di natura commerciale. Il dataset Aifa individua 750 medicinali difficili da reperire a causa di problemi produttivi, 168 per l’elevata richiesta che ne fanno dottori ee 77 per una combinazione di queste due motivazioni”, dichiara l’Aifa. Ma quali effetti ha questa situazione sulle persone che ne fanno uso quotidiano e che magari ne hanno la necessità assoluta, come nel caso dei problemi respiratori? Ne abbiamo parlato con Simona Barbaglia, presidente dell‘Associazione Nazionale ...

Farmaci mancanti e pazienti cronici: che cosa serve sapere Io Donna

Milano, 15 marzo 2023 – Utilizzato in maniera impropria e decisamente pericolosa per dimagrire l'Ozempic, rischia anche di non essere a disposizione dei malati di diabete. A crearne il falso "mito" e ...