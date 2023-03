"Famiglie sul lastrico per colpa loro". Le Iene, bomba sul Pd: ecco chi non pagano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Partito democratico non paga. A denunciarlo sono Le Iene, il programma di Italia Uno in onda martedì 14 marzo. Il caso è quello del circolo Pd di Torpignattara, Roma, dove i dem non pagherebbero da ben cinque anni le rate condominiali raggiungendo una morosità di circa 10mila euro. "Il problema di questo circolo – racconta l'inquilina Eleonora a Filippo Roma - è che il Pd non paga le rate condominiali da 5 anni, per cui ci stanno mettendo nella condizione di dover sostenere noi queste spese. Parliamo di un debito di più o meno 10mila euro, sono un sacco di soldi". Insomma, i condomini hanno raggiunto il limite di sopportazione. E a gettare benzina sul fuoco ci pensa l'assenza di risposte da parte del Pd: "Noi – spiega ancora Laura - abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta. Zero. Neanche ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Partito democratico non paga. A denunciarlo sono Le, il programma di Italia Uno in onda martedì 14 marzo. Il caso è quello del circolo Pd di Torpignattara, Roma, dove i dem non pagherebbero da ben cinque anni le rate condominiali raggiungendo una morosità di circa 10mila euro. "Il problema di questo circolo – racconta l'inquilina Eleonora a Filippo Roma - è che il Pd non paga le rate condominiali da 5 anni, per cui ci stanno mettendo nella condizione di dover sostenere noi queste spese. Parliamo di un debito di più o meno 10mila euro, sono un sacco di soldi". Insomma, i condomini hanno raggiunto il limite di sopportazione. E a gettare benzina sul fuoco ci pensa l'assenza di risposte da parte del Pd: "Noi – spiega ancora Laura - abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi per recuperare questa morosità, ma non abbiamo avuto risposta. Zero. Neanche ...

