False accuse di stupro nei confronti di migranti: donna condannata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una donna è stata condannata a otto anni e mezzo di prigione dopo essere stata dichiarata colpevole di aver mentito sul fatto di essere stata violentata da una banda di presunti adescatori immigrati. Eleanor Williams, 22 anni, di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unaè stataa otto anni e mezzo di prigione dopo essere stata dichiarata colpevole di aver mentito sul fatto di essere stata violentata da una banda di presunti adescatori immigrati. Eleanor Williams, 22 anni, di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Massimo85426130 : RT @Stocca64: Tentano tutte le manovre più false e le accuse più infamanti per delegittimare l'esecutivo. Ma in fondo sono i soliti #comuni… - Antigon84594285 : Perché per parlare di Palestina non avete contattato una delle sei organizzazioni Palestinesi che di recente sono s… - nonstop9981 : RT @Stocca64: Tentano tutte le manovre più false e le accuse più infamanti per delegittimare l'esecutivo. Ma in fondo sono i soliti #comuni… - KHarokku : @NS1m0n @biondi_danilo @repubblica Perché crede che nei tribunali non si usi fare false accuse? Probabilmente e per… - Apm2Apm : RT @Stocca64: Tentano tutte le manovre più false e le accuse più infamanti per delegittimare l'esecutivo. Ma in fondo sono i soliti #comuni… -