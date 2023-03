Falcone: «Sono contento di essere a Lecce. Sampdoria? Vi dico il mio futuro» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a Przeglad Sportowy del suo percorso e del suo futuro Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato a Przeglad Sportowy del suo percorso e del suo futuro. Le sue dichiarazioni: Sampdoria – «Sono molto contento di essere andato al Lecce in prestito dalla Sampdoria. Ho rifiutato offerte allettanti di ottimi club perché volevo giocare in un posto che vive di calcio come il Lecce. Mi sento benissimo qui. Sono ancora legato alla Sampdoria, il mio contratto con loro scadrà il prossimo anno, posso tornarci ma vorrei anche restare qui». PERCORSO – «Ognuno di noi ha un cammino da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Wladimiro, portiere del, ha parlato a Przeglad Sportowy del suo percorso e del suoWladimiro, portiere del, ha parlato a Przeglad Sportowy del suo percorso e del suo. Le sue dichiarazioni:– «moltodiandato alin prestito dalla. Ho rifiutato offerte allettanti di ottimi club perché volevo giocare in un posto che vive di calcio come il. Mi sento benissimo qui.ancora legato alla, il mio contratto con loro scadrà il prossimo anno, posso tornarci ma vorrei anche restare qui». PERCORSO – «Ognuno di noi ha un cammino da ...

