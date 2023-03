Facebook che annuncia altri 10 mila licenziamenti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 15 marzo 2023) A lanciare per primo l’allarme in merito a una nuova ondata diè stato, qualche giorno fa, il Wall Street Journal. Fonti informate che hanno parlato con la testata finanziaria avevano già anticipato che l’entità del taglio sarebbe stata simile a quella deidi fine 2022. Lo scorso novembre l’entità del maxi taglio attuato è stata di 11dipendenti (pari al 13% del totale della forza lavoro dell’azienda). Nell’«anno dell’efficienza» – così come lo aveva definito Mark Zuckerberg – arrivano ulterioripari a 10elementi facenti parte dell’ecosistema Meta che comprende Whatsapp, Instagram e. LEGGI ANCHE >>> Cos’era SVB (Silicon Valley Bank), cosa faceva e perché è fallita ...