Facchinetti | perché sua moglie è più ricca di lui | svelato il ‘segreto’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manuteist : @Sancy_46 @Open_gol certo, ed è giusto che sia il sig. Facchinetti, che si è comprato la villa a Mariano con la SIA… - technicoblog : @Open_gol Aaaah bhe adesso ci pensa Facchinetti alla sicurezza in città. Siamo a posto allora. Ma perché dare spaz… - foonambolo : @Open_gol Ma perché un sindaco dovrebbe confrontarsi con Facchinetti? -

Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro,deve essere trattata come una principessa', la chiosa finale. E ironica. Francescoe l'aggressione di Conor ...Nonostante mia moglie sia più ricca di me, non deve spendere un euro,deve essere trattata come una principessa', afferma Francesco in modo ironico. Nessuna crisi Poiracconta il ...... l'imprenditore Fabio Bosatelli , il musicista e cantante Roby, l'ex campione ...vuole scoprire qualcosa in più di una città elegante e riservata che ha la tendenza a non vantarsi, ...