F1 | Leclerc penalizzato nel Gp di Arabia | perderà 10 posizioni in griglia di partenza - Sport - Formula1

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo il flop in Bahrain, pesante tegola per il pilota della Ferrari in vista della seconda gara del Mondiale. Sanzione causata dalla sostituzione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : GP in rimonta per Leclerc, che partirà con una penalità in qualifica a Jeddah #TSOS // #SaudiArabianGP // #F1 //… - AlePassanti : RT @OA_Sport: F1, Charles Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia Saudita: la conferma di Frederic Vasseur - - Luxgraph : Leclerc penalizzato di 10 posizioni al Gp Gedda: la Ferrari sostituisce la centralina #corriere #news #2022 #italy… - MercRF : RT @F1Daviderusso: #Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia: perderà 10 posizioni in griglia. Continuo a pensare che Charles sia la cosa… - Luxgraph : Ferrari, Leclerc penalizzato di 10 posizioni in Arabia Saudita! -

Dopo il flop in Bahrain, pesante tegola per il pilota della Ferrari in vista della seconda gara del Mondiale. Sanzione causata dalla sostituzione della ...Non è dunque escluso, secondo Maranello, cheriesca a coprire l'intera stagione con la centralina che avrà a disposizione nel GP dell'Arabia Saudita ...ROMA - Parte in salita il GP d'Arabia Saudita per la Ferrari. Dopo i problemi di affidabilità che nella gara d'esordio in Bahrain sono costati il ritiro a Charles, il pilota monegasco sarà costretto a partire con una penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina. ...

Leclerc penalizzato di 10 posizioni al Gp Jeddah: la Ferrari sostituisce la centralina Corriere della Sera

E la Ferrari è già costretta a rincorrere, anche con il peso dell’handicap. Charles Leclerc, infatti, dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina, ...F1, Leclerc penalizzato nel Gp di Arabia: perderà 10 posizioni in griglia di partenza Dopo il flop in Bahrain, pesante tegola per il pilota della Ferrari in vista della seconda gara del Mondiale.