F1 GP Arabia Saudita 2023 | Vasseur | “Sono fiducioso per il weekend Leclerc? Trovata causa del problema”

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, in vista del Gran Premio di Arabia Saudita 2023, ha fatto il punto dicendosi ottimista nonostante la penalità di Charles Leclerc: "Il circuito dell'Arabia Saudita è molto diverso da quello del Bahrain sia per disegno che per il tipo di asfalto, inoltre la velocità di punta sarà particolarmente importante. Sono fiducioso che potremo avere un weekend migliore qui a Gedda. Leclerc? Abbiamo trovato la causa del problema che ha fermato Charles a Sakhir e monteremo sulla sua vettura la terza CU, il che ci costringerà a prendere penalità".

