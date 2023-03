F1, GP Arabia Saudita 2023: orari e dove vedere diretta TV e streaming (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Mondiale di Formula 1 2023, come ben sappiamo, ha aperto la stagione due weekend fa con il Gran Premio del Bahreain, che ha visto subito al trionfo il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Adesso, il Circus è pronto a scaldare di nuovo i motori e tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale: il GP dell’Arabia Saudita, in programma il prossimo 17-19 marzo al Jeddah Corniche Circuit. Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli del tracciato e dove vedere la diretta TV e streaming della seconda gara. Il Il Jeddah Corniche Circuit è stato progettato dal famoso ingegnere tedesco Hermann Tilke, ed è un tracciato urbano semipermanente che si trova a Gedda, in Arabia Saudita, inaugurato nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Mondiale di Formula 1, come ben sappiamo, ha aperto la stagione due weekend fa con il Gran Premio del Bahreain, che ha visto subito al trionfo il campione del mondo in carica Max Verstappen su Red Bull. Adesso, il Circus è pronto a scaldare di nuovo i motori e tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale: il GP dell’, in programma il prossimo 17-19 marzo al Jeddah Corniche Circuit. Non ci resta che andare a scoprire insieme tutti i dettagli del tracciato elaTV edella seconda gara. Il Il Jeddah Corniche Circuit è stato progettato dal famoso ingegnere tedesco Hermann Tilke, ed è un tracciato urbano semipermanente che si trova a Gedda, in, inaugurato nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia Saudita ancora per quattro anni. 'È un grave errore sfruttare il calci… - SerieA : ?? EA SPORTS Supercup in Arabia Saudita con il format a quattro squadre per il prossimo anno. - mirkonicolino : La #SupercoppaItaliana si giocherà per i prossimi 6 anni in Arabia Saudita e con il nuovo format. Il trofeo sarà as… - Manuel97__ : RT @Formula1Co: Charles #Leclerc subirà una penalità di 10 posizioni in griglia in Arabia Saudita. Il team sostituirà la centralina elettr… - Peppeslm : Turki ibn Faisal al Saud, ex Ambasciatore negli USA: “Non è mai seguita una singola sanzione, nonostante le tante a… -