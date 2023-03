F1, GP Arabia Saudita 2023: numeri, statistiche, curiosità. La Safety Car in pista nel 25% dei giri sinora percorsi a Jeddah! (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il secondo dei ventitré atti del Mondiale di Formula Uno andrà in scena in Arabia Saudita, dove il Circus è approdato solo in tempi recenti. Non senza polemiche, verrebbe da dire, perché la gara è contestata da più parti a causa delle posizioni perseguite dal Paese arabo sia in termini di politica interna che estera. Cionondimeno, pecunia non olet e la F1 ha cominciato a fare tappa dove i petroldollari non mancano. Quella del 2023 sarà la terza edizione del Gran Premio di Arabia Saudita, che si disputerà nuovamente nel circuito cittadino di Jeddah. Per la verità, nei piani degli organizzatori, da quest’anno si sarebbe dovuto traslocare nell’autodromo permanente di Qiddiya. Tuttavia, il progettato impianto è tuttora fantomatico e di conseguenza si prosegue a correre sul velocissimo e lunghissimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il secondo dei ventitré atti del Mondiale di Formula Uno andrà in scena in, dove il Circus è approdato solo in tempi recenti. Non senza polemiche, verrebbe da dire, perché la gara è contestata da più parti a causa delle posizioni perseguite dal Paese arabo sia in termini di politica interna che estera. Cionondimeno, pecunia non olet e la F1 ha cominciato a fare tappa dove i petroldollari non mancano. Quella delsarà la terza edizione del Gran Premio di, che si disputerà nuovamente nel circuito cittadino di Jeddah. Per la verità, nei piani degli organizzatori, da quest’anno si sarebbe dovuto traslocare nell’autodromo permanente di Qiddiya. Tuttavia, il progettato impianto è tuttora fantomatico e di conseguenza si prosegue a correre sul velocissimo e lunghissimo ...

