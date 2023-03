F1, Frederic Vasseur su Leclerc: “Non è demotivato. Sta spingendo la squadra per ottenere il massimo” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la notizia della penalizzazione che Charles Leclerc subirà in vista del Gp d’Arabia Saudita, con il monegasco che subirà 10 posizioni di retrocessione in griglia per la sostituzione della centralina, in casa Ferrari, dove il clima non era già ottimale, le cose sono precipitate. A tenere il punto però, in un “momento di tempesta”, è arrivato il team principal Frederic Vasseur che parlando con la stampa ha affermato, a proposito di Leclerc: “Charles demotivato? Non pensateci nemmeno. Dopo il ritiro e dopo aver appreso la notizia sicuramente non era felice, ma era con noi ai test Pirelli il giorno dopo e in fabbrica quando abbiamo parlato con tutti i dipendenti della Ferrari. Sta spingendo per ottenere il massimo dalla squadra con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la notizia della penalizzazione che Charlessubirà in vista del Gp d’Arabia Saudita, con il monegasco che subirà 10 posizioni di retrocessione in griglia per la sostituzione della centralina, in casa Ferrari, dove il clima non era già ottimale, le cose sono precipitate. A tenere il punto però, in un “momento di tempesta”, è arrivato il team principalche parlando con la stampa ha affermato, a proposito di: “Charles? Non pensateci nemmeno. Dopo il ritiro e dopo aver appreso la notizia sicuramente non era felice, ma era con noi ai test Pirelli il giorno dopo e in fabbrica quando abbiamo parlato con tutti i dipendenti della Ferrari. Staperildallacon un ...

