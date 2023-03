F1, Frederic Vasseur: “Circuito di Jeddah molto diverso da Sakhir, la velocità di punta sarà importante. Sono fiducioso” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Frederic Vasseur, nuovo team principal della Ferrari, sognava un avvio di 2023 decisamente migliore ed invece la sua avventura al timone della Scuderia di Maranello è cominciata in salita. Il ritiro di Charles Leclerc per problemi di affidabilità e la netta superiorità tecnica della Red Bull nella prima gara stagionale in Bahrain hanno fatto suonare infatti ben più di un singolo campanello d’allarme per la Rossa. Le vicende extra-pista degli ultimi giorni sicuramente non aiutano la squadra emiliana, che deve però rialzare la testa e lanciare un segnale di risveglio questo weekend in Arabia Saudita su una pista atipica e potenzialmente favorevole alle caratteristiche della SF-23, estremamente rapida sui rettilinei e molto competitiva sul giro secco con gomme nuove. “Siamo tornati dal Gran Premio del Bahrain con una prima fotografia dei ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023), nuovo team principal della Ferrari, sognava un avvio di 2023 decisamente migliore ed invece la sua avventura al timone della Scuderia di Maranello è cominciata in salita. Il ritiro di Charles Leclerc per problemi di affidabilità e la netta superiorità tecnica della Red Bull nella prima gara stagionale in Bahrain hanno fatto suonare infatti ben più di un singolo campanello d’allarme per la Rossa. Le vicende extra-pista degli ultimi giorni sicuramente non aiutano la squadra emiliana, che deve però rialzare la testa e lanciare un segnale di risveglio questo weekend in Arabia Saudita su una pista atipica e potenzialmente favorevole alle caratteristiche della SF-23, estremamente rapida sui rettilinei ecompetitiva sul giro secco con gomme nuove. “Siamo tornati dal Gran Premio del Bahrain con una prima fotografia dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : F1, Frederic Vasseur: “Circuito di Jeddah molto diverso da Sakhir, la velocità di punta sarà importante. Sono fiduc… - nicofrigo2000 : RT @FormulaPassion: Frederic Vasseur ha confermato che Charles Leclerc dovrà scontare almeno 10 posizioni di penalità al via del Gran Premi… - automotorinews : ??? #F1, penalità di dieci posizioni per Charles #Leclerc a Gedda: lo conferma Frédéric Vasseur Il motivo è legato… - doctorhoover : RT @PieroLadisa: Frederic #Vasseur ad AutoHebdo sugli addii in casa #Ferrari: 'Le dimissioni di Sanchez? Erano inevitabili. Ci sono persone… - AlePassanti : RT @OA_Sport: F1, Charles Leclerc sarà penalizzato nel GP di Arabia Saudita: la conferma di Frederic Vasseur - -