F1, dieci posizioni di penalità in griglia per Leclerc: sostituita la centralina della power unit (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’avvio di stagione per la Ferrari di Charles Leclerc è sempre più complicato. A pochi giorni dal Gran Premio di Arabia Saudita 2023, infatti, è stato annunciato dalla scuderia di Maranello che il pilota monegasco sarà costretto a sostituire la centralina sulla sua power unit. Per questo motivo il numero 16 del team di Maranello sconterà dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza. Secondo il regolamento tecnico della Formula 1 si possono usare due due centraline all’anno prima di andare in penalità: i due guasti che sono capitati a Charles in Bahrain lo hanno già messo nella condizione di pagare pesantemente i problemi di Sakhir. A comunicarlo è stato il team principal Ferrari, Frederic Vasseur: “Abbiamo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’avvio di stagione per la Ferrari di Charlesè sempre più complicato. A pochi giorni dal Gran Premio di Arabia Saudita 2023, infatti, è stato annunciato dalla scuderia di Maranello che il pilota monegasco sarà costretto a sostituire lasulla sua. Per questo motivo il numero 16 del team di Maranello sconteràdisulladi partenza. Secondo il regolamento tecnicoFormula 1 si possono usare due due centraline all’anno prima di andare in: i due guasti che sono capitati a Charles in Bahrain lo hanno già messo nella condizione di pagare pesantemente i problemi di Sakhir. A comunicarlo è stato il team principal Ferrari, Frederic Vasseur: “Abbiamo ...

