Export bergamasco | 20 miliardi nel 2022 Trainano prodotti in metallo e macchinari

... Articoli in gomma e materie plastiche di Varese (+20,7%) e Gomma del Sebino(+12,8%). ... È verso i mercati maturi che l'dei distretti lombardi ha registrato la crescita maggiore in ...... dà lavoro a 4.500 addetti e fattura più di 2,5 miliardi di euro, con unche registra un +24,... perché proprio la gomma ha fatto la fortuna di un distretto che, dal nucleooriginario ...Il peso dei rincari energetici: c'è chi lavora a reddito negativo Secondo i dati dall'associazione, l'agroalimentareha fatto segnare un +11 per cento nel primo semestre, così come ...

Export bergamasco, 20 miliardi nel 2022. Trainano prodotti in ... L'Eco di Bergamo

Bergamo. Con un totale annuo di 20.197 milioni di euro esportati, Bergamo scala la classifica delle province esportatrici italiane, superando Firenze e Bologna. Le esportazioni bergamasche, cresciute ...I dati Istat. Crescita a doppia cifra (+17,2%) anche nel quarto trimestre: 5,2 miliardi il valore delle merci esportate. L’incremento annuo orobico inferiore a quello lombardo. Boom delle vendite negl ...