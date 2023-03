(Di mercoledì 15 marzo 2023) Attilio Romitala sua Mimmuzza e tra le pagine di Chi Magazine svela ci sarà presente al suotra gli ex concorrenti delVip. Attilio svela chialilVip Romita ha svelato di volerre Mimmuzza prima di Natale: “Ci sposeremo in chiesa perché il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Ex vippone si sposa, ecco chi inviterà al matrimonio dopo il Grande Fratello Vip: la proposta a Signorini - Piovegovernolad : Si sposano! Matrimonio a sorpresa per i due vipponi: pubblico del Gf Vip al settimo cielo, lei ha d…Altro…… -

La sorpresa: Attilio Romita siNel corso della serata, più smielata del solito, c'è stato anche spazio per una romantica sorpresa per il pubblico da casa, che ha scoperto grazie ad uno scoop di ...La sorpresa: Attilio Romita siNel corso della serata, più smielata del solito, c'è stato anche spazio per una romantica sorpresa per il pubblico da casa, che ha scoperto grazie ad uno scoop di ...

Ex vippone si sposa, chi inviterà al matrimonio dopo il Grande Fratello Vip Blog Tivvù

Ecco tutto quello che è accaduto nella puntata del reality show condotto da Signorini trasmesso questa sera Si è da pochi minuti conclusa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, la 41° di un’ediz ...L'ex Vippone Attilio Romita ha il dente avvelenato con un concorrente del GF VIP 7, al quale ha rivolto gravissime accuse.