Ex Juventus arrestato per droga: aveva 106 piantine di marijuana

Anche i calciatori hanno le loro debolezze e purtroppo un ex giocatore della Juventus è cascato in un errore che gli è costato caro. Usare qualsiasi tipo di sostanza stupefacente è profondamente sbagliato, non ci possono essere delle giustificazioni, e come tali devono essere condannate. Ne sa bene un giocatore che ha iniziato la propria carriera nella Juventus e che ha avuto una storia pazzesca.

Stiamo parlando di Luigi Sartor, un ragazzo che da giovane sembrava poter diventare uno dei migliori terzini del calcio italiano e che invece è stata una grande delusione. I suoi guai erano già iniziati nel 2011 in seguito allo scandalo del Calcioscommesse, ma 10 anni dopo la situazione è peggiorata. L'ex giocatore infatti venne arrestato con l'accusa di essere un produttore e venditore di marijuana, con la Guardia di ...

