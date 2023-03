Europei ILCA, le classifiche dopo la terza giornata di regate (Di mercoledì 15 marzo 2023) Archiviata anche la terza giornata ad Andora per gli Europei ILCA 6 e 7, primo appuntamento continentale delle Classi Olimpiche. Rispetto ai primi due giorni, con le flotte che sono state frenate dal vento, i velisti in gara sono riusciti a disputare una giornata ricca di prove: tre per gli ILCA 7, che domani inizieranno le fasi finali, e due negli ILCA 6, che sono attese da un’altra giornata di qualifiche. Bene gli azzurri nonostante il meteo, ma vediamo nel dettaglio i loro piazzamenti. La classifica ILCA 6 1° KARACHALIOU Vasileia (POR) 2° PLASSCHAERT Emma (BEL) 3° RINDOM Anne-marie (DEN) Le italiane in gara: 7° BENINI FLORIANI Chiara (ITA) 25° TALLURI Matilda (ITA) 39° RIZZARDI Carlotta (ITA) 40° ZENNARO Silvia (ITA) 45° DELLA ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 marzo 2023) Archiviata anche laad Andora per gli6 e 7, primo appuntamento continentale delle Classi Olimpiche. Rispetto ai primi due giorni, con le flotte che sono state frenate dal vento, i velisti in gara sono riusciti a disputare unaricca di prove: tre per gli7, che domani inizieranno le fasi finali, e due negli6, che sono attese da un’altradi qualifiche. Bene gli azzurri nonostante il meteo, ma vediamo nel dettaglio i loro piazzamenti. La classifica6 1° KARACHALIOU Vasileia (POR) 2° PLASSCHAERT Emma (BEL) 3° RINDOM Anne-marie (DEN) Le italiane in gara: 7° BENINI FLORIANI Chiara (ITA) 25° TALLURI Matilda (ITA) 39° RIZZARDI Carlotta (ITA) 40° ZENNARO Silvia (ITA) 45° DELLA ...

