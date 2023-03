Europa League: Szczesny 'coppa stimolante,si può vincere trofeo' (Di mercoledì 15 marzo 2023) "L'Europa è molto stimolante: in campionato ci si prepara per conquistare i tre punti, qui possiamo vincere un trofeo". Lo ha detto il portiere della Juventus, Wojciech Szczesny, alla vigilia della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "L'è molto: in campionato ci si prepara per conquistare i tre punti, qui possiamoun". Lo ha detto il portiere della Juventus, Wojciech, alla vigilia della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - juventusfc : ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti… - juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - sportli26181512 : Friburgo-Juventus, Allegri: 'Di Maria titolare? Difficile. Anche Chiesa va in panchina': Le parole dell'allenatore… - taradave83 : @Fra_zz Mister in che senso sarebbe incredibile/ sconcertante, il tutto è finalizzato alla partita, che male c'è ne… -