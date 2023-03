Europa League: Mourinho, è domani la partita più importante (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Il mio atteggiamento è che la prossima partita è la più importante. Quella di domani è la più importante della stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica". Lo ha detto l'allenatore della ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) "Il mio atteggiamento è che la prossimaè la più. Quella diè la piùdella stagione. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica". Lo ha detto l'allenatore della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - juventusfc : ??Allegri: « Facciamo un passo alla volta. Pensiamo a passare il turno ed alla partita contro l'Inter. Andare avanti… - juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - pazzamentejuve : 'De Sciglio? Può essere un'ipotesi dall'inizio o a gara in corso. Vincere l'Europa League? Facciamo un passettino… - barboni_barboni : RT @SkySport: ULTIM'ORA EUROPA LEAGUE #Juventus, convocati #Chiesa e #DiMaria Contro il #Friburgo fuori #Bonucci #SkySport #EuropaLeague #F… -