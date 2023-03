Europa League, Max Allegri: “Di Maria e Chiesa non dal primo minuto, Kean e Vlahovic insieme? Vedremo…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domani sera alle ore 18.45 la Juventus si giocherà una bella fetta della propria stagione. Il match in casa del Friburgo allo Stade Europa-Park, valevole come ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2023, darà la grande chance alla compagine bianconera di approdare nelle migliori otto di questa competizione e, non ultimo, proseguire nella risalita dopo un inizio di stagione quanto mai difficile. Mister Max Allegri ha presentato la sfida (con i torinesi che devono difendere l’1-0 del match di andata) che, ovviamente, non sarà semplice: “Domani parlerò alla squadra prima della partita, conoscendo le difficoltà. Loro faranno una gara diversa dall’andata”. Vista la foltissima infermeria juventina (saranno assenti Bonucci, Milik, Alex Sandro e Pogba tra gli altri) è necessario fare subito il punto della situazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) Domani sera alle ore 18.45 la Juventus si giocherà una bella fetta della propria stagione. Il match in casa del Friburgo allo Stade-Park, valevole come ritorno degli ottavi di finale dell’2023, darà la grande chance alla compagine bianconera di approdare nelle migliori otto di questa competizione e, non ultimo, proseguire nella risalita dopo un inizio di stagione quanto mai difficile. Mister Maxha presentato la sfida (con i torinesi che devono difendere l’1-0 del match di andata) che, ovviamente, non sarà semplice: “Domani parlerò alla squadra prima della partita, conoscendo le difficoltà. Loro faranno una gara diversa dall’andata”. Vista la foltissima infermeria juventina (saranno assenti Bonucci, Milik, Alex Sandro e Pogba tra gli altri) è necessario fare subito il punto della situazione ...

