Europa League, José Mourinho: “Rispetto per gli spagnoli ma siamo pronti. La formazione? Torna Ibanez…” (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Roma si prepara per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League che giocherà domani alle ore 21.00 in casa della Real Sociedad, con la chiara intenzione di non farsi distrarre e staccare il pass per il turno successivo e, di conseguenza, continuare l’ottimo trend intrapreso in Europa, come visto un anno fa con il successo in Conference League. Il tecnico dei giallorossi, José Mourinho, ha presentato la sfida dello stadio Anoeta, iniziando proprio da come gli spagnoli stanno preparando la partita: “Hanno rilasciato dichiarazioni Rispettose, il tecnico sta caricando i suoi e l’ambiente. Sta utilizzando un Paese molto bello come il Portogallo per caricare l’ambiente, ma in modo Rispettoso. Fa il suo lavoro e lo fa bene. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Roma si prepara per il match di ritorno degli ottavi di finale diche giocherà domani alle ore 21.00 in casa della Real Sociedad, con la chiara intenzione di non farsi distrarre e staccare il pass per il turno successivo e, di conseguenza, continuare l’ottimo trend intrapreso in, come visto un anno fa con il successo in Conference. Il tecnico dei giallorossi,, ha presentato la sfida dello stadio Anoeta, iniziando proprio da come glistanno preparando la partita: “Hanno rilasciato dichiarazionise, il tecnico sta caricando i suoi e l’ambiente. Sta utilizzando un Paese molto bello come il Portogallo per caricare l’ambiente, ma in modoso. Fa il suo lavoro e lo fa bene. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Io lo scrivo da tre mesi, da tre mesi c’è invece chi vi racconta le favole, vittorie in Coppa Italia per andare in… - juventusfc : ?? Gli ottavi! ?? Europa League ?? @scfreiburg ?? Allianz Stadium ? 21:00 ?? #JUVSCF - romeoagresti : #Szczesny: 'Non abbiamo meritato di passare il girone in Champions, è giusto che ora la Juve sia in Europa League.… - juve_magazine : EUROPA LEAGUE - Juventus, Allegri: 'Chiesa e Di Maria disponibili solo a gara in corso' - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Roma, Mourinho: 'La partita più importante è contro la Real Sociedad' -