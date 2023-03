Eugenio in Via di Gioia, al via il tour per festeggiare i 10 anni di carriera (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via il tour degli Eugenio in Via di Gioia nei club con cui la band torinese festeggia i 10 anni di carriera, già sold out la prima data a Torino e quella di Bologna Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto dieci anni sono passati davvero in fretta e nel 2023 gli Eugenio in Via Di Gioia festeggiano 10 anni di carriera. E per farlo nel migliore dei modi partirà mercoledì 22 marzo il 10 anni tour, 8 date nei club della penisola, con Torino e Bologna già sold out in prevendita. La band incontrerà tutti coloro che in questi anni li hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via ildegliin Via dinei club con cui la band torinese festeggia i 10di, già sold out la prima data a Torino e quella di Bologna Canzone dopo canzone, concerto dopo concerto diecisono passati davvero in fretta e nel 2023 gliin Via Difesteggiano 10di. E per farlo nel migliore dei modi partirà mercoledì 22 marzo il 10, 8 date nei club della penisola, con Torino e Bologna già sold out in prevendita. La band incontrerà tutti coloro che in questili hanno accompagnati: dagli esordi con il Premio Buscaglione fino al Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, dal primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pepepareja : @fantprecario @belladinotte23 @SalvatoreC1970 PricewaterhouseCoopers e Demetrio è un accostamento un po' ardito eff… - carmeladascoli1 : RT @PenelopeVr46: #upas Dunque Viola ha lasciato Eugenio per via dello stress causato dal ruolo troppo pericoloso di magistrato che la sott… - alberto96881472 : @belladinotte23 Eugenio da vanti alla via dedicata a Demetrio Stratos Cantante prima dei Ribelli famosissima Pugni… - _PuntoZip_ : EUGENIO IN VIA DI GIOIA: al via il 22 marzo il '10 ANNI TOUR', una grande festa per celebrare insieme 10 anni di mu… - MarcoMangiante : -