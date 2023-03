Esercitazione di Russia, Cina e Iran nel Golfo di Oman. Mosca avvia un ennesimo reclutamento. Un aereo russo sorvola l’Estonia: intercettato da caccia tedeschi e britannici (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca è pronta a dare vita a una nuova fase del reclutamento al fine di rimpinguare le file del suo esercito impegnato nella guerra in Ucraina: al contempo, come annunciato dal Ministero della Difesa di Pechino, Russia, Cina e Iran saranno impegnate in un’Esercitazione militare navale congiunta nel Golfo di Oman. Nel frattempo, a poche ore dall’incidente tra il jet russo e il drone americano, un altro aereo russo è stato intercettato dai caccia britannici e tedeschi mentre sorvolava l’Estonia. Mosca avvia un ennesimo reclutamento: ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023)è pronta a dare vita a una nuova fase delal fine di rimpinguare le file del suo esercito impegnato nella guerra in Ucraina: al contempo, come annunciato dal Ministero della Difesa di Pechino,saranno impegnate in un’militare navale congiunta neldi. Nel frattempo, a poche ore dall’incidente tra il jete il drone americano, un altroè statodaimentrevaun: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... __Dissacrante__ : Questa è finta mobilitazione, tentando di copiare le mosse degli Stati Uniti. - ParfemR : La Cina terrà esercitazioni marittime congiunte con Russia e Iran nel Golfo di Oman da oggi al 19 marzo prossimo. L… - Open_gol : Intanto l'ambasciatore russo in Usa protesta dopo lo scontro tra un drone e un jet - silvanhoe : RT @bordoni_russia: L'Artico è una nuova arena del confronto tra la Russia e la Nato. L'Alleanza dà il via a un'esercitazione di 11 giorni… - BusiMatia : L'Artico è una nuova arena del confronto tra la Russia e la Nato. L'Alleanza dà il via a un'esercitazione di 11 gio… -