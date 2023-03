ESCLUSIVA IN – Porto-Inter e lo scandalo biglietti: la testimonianza di chi c’era (Di mercoledì 15 marzo 2023) In Porto-Inter di ieri oltre un migliaio di tifosi nerazzurri sono scandalosamente rimasti fuori dall’Estadio do Dragao, pur avendo acquistato regolare biglietto (vedi articolo). Inter-News.it ha raccolto la testimonianza di un tifoso, Alessandro Palmese, che ieri pur riuscendo a entrare ha assistito all’assurdo comportamento delle autorità Portoghesi. LO scandalo – Il Porto ieri ha perso in campo, venendo eliminato dall’Inter agli ottavi di Champions League, sui social (con la grafica piena di stereotipi nei giorni scorsi) e pure con la gestione di tifosi, biglietti e ordine pubblico. Una vergogna inaudita, con circa un migliaio di tifosi Interisti (ma non solo, pure del Porto!) ai ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Indi ieri oltre un migliaio di tifosi nerazzurri sonosamente rimasti fuori dall’Estadio do Dragao, pur avendo acquistato regolare biglietto (vedi articolo).-News.it ha raccolto ladi un tifoso, Alessandro Palmese, che ieri pur riuscendo a entrare ha assistito all’assurdo comportamento delle autoritàghesi. LO– Ilieri ha perso in campo, venendo eliminato dall’agli ottavi di Champions League, sui social (con la grafica piena di stereotipi nei giorni scorsi) e pure con la gestione di tifosi,e ordine pubblico. Una vergogna inaudita, con circa un migliaio di tifosiisti (ma non solo, pure del!) ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GentilAlessia : RT @internewsit: ESCLUSIVA IN - Porto-Inter e lo scandalo biglietti: la testimonianza di chi c'era - - internewsit : ESCLUSIVA IN - Porto-Inter e lo scandalo biglietti: la testimonianza di chi c'era - - GugBiondo : RT @QuiMediaset_it: #ChampionsLeague Alle 21 in esclusiva in chiaro su #Canale5 il ritorno degli ottavi #PortoInter - infoitsport : ESCLUSIVA de Oliveira: “Inter sei superiore al Porto! Arbitro esperto ma attenzione alle provocazioni…” - EnzoPio2 : RT @QuiMediaset_it: #ChampionsLeague Alle 21 in esclusiva in chiaro su #Canale5 il ritorno degli ottavi #PortoInter -