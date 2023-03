Esce Ted Lasso 3 su Apple TV+: cast, trama e tutto quello che c’è da sapere sulla terza (e ultima?) stagione (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via Ted Lasso 3 su Apple TV+: il 15 marzo debutta la terza, attesissima stagione della comedy con Jason Sudeikis. Al momento non si conosce il destino della serie tv, acclamata agli Emmy Awards, dato che per mesi gli attori sono stati molto vaghi. Avevamo lasciato Nate tradire il buon Ted e decidere di diventare allenatore del team rivale, gestito dall’ex marito di Rebecca. Nonostante questo colpo di scena, l’allenatore interpretato da Sudeikis rimane un personaggio positivi; infatti nel trailer della terza stagione lo abbiamo visto perfino assistere a una partita di Nate che, comincia a mostrare una sorta di rimorso per aver tradito la fiducia del suo ex amico, colui che per primo aveva creduto in lui. Nella terza stagione di Ted ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Al via Ted3 suTV+: il 15 marzo debutta la, attesissimadella comedy con Jason Sudeikis. Al momento non si conosce il destino della serie tv, acclamata agli Emmy Awards, dato che per mesi gli attori sono stati molto vaghi. Avevamo lasciato Nate tradire il buon Ted e decidere di diventare allenatore del team rivale, gestito dall’ex marito di Rebecca. Nonostante questo colpo di scena, l’allenatore interpretato da Sudeikis rimane un personaggio positivi; infatti nel trailer dellalo abbiamo visto perfino assistere a una partita di Nate che, comincia a mostrare una sorta di rimorso per aver tradito la fiducia del suo ex amico, colui che per primo aveva creduto in lui. Nelladi Ted ...

