“Errore madornale di Schlein”. Travaglio boccia l'esordio della leader Pd (Di mercoledì 15 marzo 2023) In Parlamento c'è stato il primo faccia a faccia tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Il confronto tra le due leader è tema di dibattito nel corso della puntata del 15 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo di La7 che vede Lilli Gruber alla conduzione, in cui viene interpellato Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Per il Pd, arrivato secondo alle elezioni, è importante avere un leader tosto, riconoscibile, grintoso, forte come Schlein. Il confronto è stato giustamente aspro, che ci siano tutte e due le opposizioni dopo che il Pd si era assentato per qualche mese per il suo congresso è un fatto sicuramente positivo per la democrazia. Non sono sicurissimo che la scelta del tema per il debutto, ovvero il salario minimo, sia stata azzeccata. In realtà ha prestato il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) In Parlamento c'è stato il primo faccia a faccia tra Ellye Giorgia Meloni. Il confronto tra le dueè tema di dibattito nel corsopuntata del 15 marzo di Otto e mezzo, il programma televisivo di La7 che vede Lilli Gruber alla conduzione, in cui viene interpellato Marco, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Per il Pd, arrivato secondo alle elezioni, è importante avere untosto, riconoscibile, grintoso, forte come. Il confronto è stato giustamente aspro, che ci siano tutte e due le opposizioni dopo che il Pd si era assentato per qualche mese per il suo congresso è un fatto sicuramente positivo per la democrazia. Non sono sicurissimo che la scelta del tema per il debutto, ovvero il salario minimo, sia stata azzeccata. In realtà ha prestato il ...

