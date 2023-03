Eros Ramazzotti pronto a farlo | la scelta radicale | Aurora che dice?

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sarebbea lasciare l'Italia,, o almeno fare la spola tra la sua casa in provincia di Brescia e il Messico, dove vive e lavora il suo nuovo amore. Un sacrificio, considerando che non potrebbe vivere appieno un momento emotivamente straordinario come quello che inizierà quando sua figliarenderà nonni per la prima volta lui e mamma Michelle Hunziker, sua prima moglie. Senza pensare ai due figli che il cantante romano ha avuto dalla seconda compagna Marica Pellegrinelli. A conferma, pero, che quella con Dalila Gelsomini è "una storia importante". A sganciare la bomba (doppia) è Alberto Dandolo, su Oggi. Del "nuovo amore" si chiacchierava da giorni, da quandoaveva pubblicato su Instagram la foto di un tenero bacio in bocca con ...