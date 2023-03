Eros Ramazzotti, la rarissima foto del figlio stupisce l'Italia | Guarda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Eros Ramazzotti in festa. Il cantante festeggia il figlio Gabrio Tullio. Il piccolo, nato dalla relazione ad oggi finita con Marica Pellegrinelli, compie 8 anni. Gli auguri sono arrivati sui social, dove l'artista ha pubblicato uno raro scatto del figlio. Nella didascalia una vera e propria dedica: "È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico, è magia. Auguri Gab, ti lovvo". Nello scatto Gabrio Tullio sfoglia un libro. Come detto, lo scatto è uno dei pochissimi condivisi da Eror. Ramazzotti e l'ex compagna hanno sempre preferito mantenere i figli lontani dai riflettori. Oltre a Gabrio Tullio, il cantante dalla Pellegrinelli ha avuto Raffaela Maria. Ad aggiungersi ai due la figlia Aurora Ramazzotti, nata dalla storia d'amore con Michelle Hunziker. La ex coppia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023)in festa. Il cantante festeggia ilGabrio Tullio. Il piccolo, nato dalla relazione ad oggi finita con Marica Pellegrinelli, compie 8 anni. Gli auguri sono arrivati sui social, dove l'artista ha pubblicato uno raro scatto del. Nella didascalia una vera e propria dedica: "È amore puro, inconfutabile, inconfondibile, unico, è magia. Auguri Gab, ti lovvo". Nello scatto Gabrio Tullio sfoglia un libro. Come detto, lo scatto è uno dei pochissimi condivisi da Eror.e l'ex compagna hanno sempre preferito mantenere i figli lontani dai riflettori. Oltre a Gabrio Tullio, il cantante dalla Pellegrinelli ha avuto Raffaela Maria. Ad aggiungersi ai due la figlia Aurora, nata dalla storia d'amore con Michelle Hunziker. La ex coppia ...

