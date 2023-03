Ermal Meta a Le Iene con la storia di sua madre: “Cose orribili” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Come sempre, i numerosi servizi hanno lasciato spazio anche a ospiti d’eccezione. Tra questi, era presente Ermal Meta. Il cantante, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il pubblico grazie alle doti artistiche e alla spiccata sensibilità. Nonostante abbia sempre cercato di essere trasparente e aperto, ha ancora molto da raccontare. Durante il suo monologo, infatti, ha deciso di spostare l’attenzione sulla storia di sua madre che, per dare un futuro alla famiglia, fuggì dall’Albania. Potrebbe interessarti: Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Le Iene, il monologo di Ermal Meta sorprende tutti: “Poteva accadere di tutto” Il monologo di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri sera, è andata in onda una nuova puntata de Le. Come sempre, i numerosi servizi hanno lasciato spazio anche a ospiti d’eccezione. Tra questi, era presente. Il cantante, nel corso degli anni, ha saputo conquistare il pubblico grazie alle doti artistiche e alla spiccata sensibilità. Nonostante abbia sempre cercato di essere trasparente e aperto, ha ancora molto da raccontare. Durante il suo monologo, infatti, ha deciso di spostare l’attenzione sulladi suache, per dare un futuro alla famiglia, fuggì dall’Albania. Potrebbe interessarti: Le, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Le, il monologo disorprende tutti: “Poteva accadere di tutto” Il monologo di ...

