Erling Haaland è la realizzazione dei sogni di chi gioca ai videogiochi di calcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando si fanno sette gol in una partita viene sempre il dubbio se il motivo di un divario così ampio sia da attribuire alla forza della squadra vincente o ai demeriti di chi tutte queste reti le ha subite. Molte volte, quasi sempre, è un concatenarsi di circostanze, un incastro perfetto tra bravura ed eccitazione di chi segna, difetti e demoralizzazione di chi subisce. Perché se sulla carta non ci sono sette gol di differenza tra Manchester City e Lipsia, sul campo, in Champions League, sette gol ci sono stati, c’è stato soprattutto un divario enorme, imbarazzante tra le due squadre. Imbarazzante, per superiorità, tanto quanto la partita giocata da Erling Haaland: cinque gol, altrettanti salvati in qualche modo da una difesa, quella marchiata Red Bull, in evidente stato di confusione, quasi impaurita, nel dover contrastare il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quando si fanno sette gol in una partita viene sempre il dubbio se il motivo di un divario così ampio sia da attribuire alla forza della squadra vincente o ai demeriti di chi tutte queste reti le ha subite. Molte volte, quasi sempre, è un concatenarsi di circostanze, un incastro perfetto tra bravura ed eccitazione di chi segna, difetti e demoralizzazione di chi subisce. Perché se sulla carta non ci sono sette gol di differenza tra Manchester City e Lipsia, sul campo, in Champions League, sette gol ci sono stati, c’è stato soprattutto un divario enorme, imbarazzante tra le due squadre. Imbarazzante, per superiorità, tanto quanto la partitata da: cinque gol, altrettanti salvati in qualche modo da una difesa, quella marchiata Red Bull, in evidente stato di confusione, quasi impaurita, nel dover contrastare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : UN MARZIANO, UN FENOMENO, UN'IRADIDDIO: ERLING HAALAND! 5 gol nel ritorno degli ottavi contro il Lipsia in 59'… - gippu1 : In #ManCityLipsia Erling Braut Haaland diventa il SECONDO giocatore capace di segnare 5 gol in una partita a elimin… - OptaPaolo : 5 - Erling Haaland è il terzo giocatore a segnare cinque gol in una singola partita di Champions League dopo Luiz A… - Sportellate_it : RT @Fedenwski: 'Un giocatore il cui senso del gol – l’abilità cioè di leggere lo sviluppo del gioco e di posizionarsi nel modo giusto per s… - _Zeroazero : ??????Notte pazza di #ChampionsLeague tra #ManchesterCity e #Lipsia ?? Erling #Haaland ne fa 5?? e #Guardiola lo sostit… -