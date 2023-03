Era ora, la commedia in cui i salti nel tempo insegnano a vivere (Di mercoledì 15 marzo 2023) I film che affrontano i salti nel tempo non sono una novità. In Era ora di Alessandro Aronadio (dal 16 marzo su Netflix) lo sono. Dante (Edoardo Leo) è un uomo come tanti, sempre senza un minuto di tempo perché troppo impegnato al lavoro o perché subissato da mille faccende che antepone alla vita di coppia. Alice (Barbara Ronchi) è una donna che ha trovato una sua dimensione e che insegue le sue passioni (è una disegnatrice), a differenza del compagno che non si è mai fermato a chiedersi se avesse un sogno. Alla festa del suo quarantesimo compleanno si presenta come sempre in ritardo. Qualcosa però cambia nella vita di Dante quando il giorno successivo trova Alice incinta e a festeggiare il 41esimo compleanno. Che cosa è successo? Non si spiega, non ci sono incantesimi come accade nelle commedie Torno indietro e cambio vita o In tre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 marzo 2023) I film che affrontano inelnon sono una novità. In Era ora di Alessandro Aronadio (dal 16 marzo su Netflix) lo sono. Dante (Edoardo Leo) è un uomo come tanti, sempre senza un minuto diperché troppo impegnato al lavoro o perché subissato da mille faccende che antepone alla vita di coppia. Alice (Barbara Ronchi) è una donna che ha trovato una sua dimensione e che insegue le sue passioni (è una disegnatrice), a differenza del compagno che non si è mai fermato a chiedersi se avesse un sogno. Alla festa del suo quarantesimo compleanno si presenta come sempre in ritardo. Qualcosa però cambia nella vita di Dante quando il giorno successivo trova Alice incinta e a festeggiare il 41esimo compleanno. Che cosa è successo? Non si spiega, non ci sono incantesimi come accade nelle commedie Torno indietro e cambio vita o In tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Ora la destra al governo dice che la colpa degli sbarchi è di Putin ma quando mesi fa ci fu lo stesso allarme sulle… - Agenzia_Ansa : L'8 marzo avevano ballato senza velo a Teheran e il loro video era diventato virale. Ora le 5 ragazze iraniane appa… - Don_Lazzara : In #Syria i #cristiani prima della guerra erano il 10% della popolazione, ora sono meno del 3%. In particolare… - quicksilver373 : @concettaconsoli @MilkoSichinolfi cioè? oh riprenditi con sta 'sinistra' che è vecchia come scusa, a parte che era… - miroku81a : RT @follettin89: Oh figa, PD. Era ora!!! Grazie @ellyesse -