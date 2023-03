Enrico Varriale fa causa alla Rai | vuole tornare a condurre La sospensione era arrivata dopo le accuse di stalking

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - fanpage : Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varri… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Dopo la sospensione Enrico Varriale porta la Rai in tribunale: vuole un programma tutto suo - lillo1440 : RT @FZebrone: Enrico Varriale sarà protagonista di 'amore criminale' Il Format rai, in onda dal 2007, che ha lo scopo di denuncia sociale… - swaggerrexo : RT @CalcioFinanza: Enrico #Varriale fa causa alla #Rai: il giornalista vuole tornare a condurre -

si è rivolto al giudice del lavoro per essere reintegrato a tutti gli effetti in Rai. Il quotidiano Repubblica fa sapere che il giornalista napoletano ha chiesto al tribunale di Roma ...ha fatto causa alla Rai per essere reintegrato come conduttore. Dopo le accuse e le indagine per stalking L'articoloha fatto causa alla Rai dopo le accuse di stalking: ...Non vuole più essere 'parcheggiato' a causa del processo che lo vede imputato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna,fa causa alla Rai. Il giornalista sportivo, volto noto del calcio e non solo del servizio pubblico, si è infatti rivolto al giudice del lavoro per essere 'reintegrato a tutti gli ...

Enrico Varriale fa causa alla Rai: "Datemi subito una trasmissione". Era stato sospeso dopo le accuse per sta… Repubblica Roma

Enrico Varriale si è rivolto al giudice del lavoro per essere reintegrato a tutti gli effetti in Rai. Il quotidiano Repubblica fa sapere che il giornalista napoletano ha chiesto al tribunale di Roma ...Hai già letto 10 articoli. Per continuare a leggerci sostienici. Fare giornalismo senza avere alle spalle grandi gruppi economici e finanziari costa. Se apprezzi ilfattoquotidiano.it, le nostre ...