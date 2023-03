(Di mercoledì 15 marzo 2023)Sospeso dRai nell’ottobre del 2021 per salvaguardare e difendere la reputazione dell’azienda,decide di faretv di Stato, chiedendo di essere reintegrato. Il giornalista, ex volto e vicedirettore di Rai Sport, era stato allontanato dtv in seguito all’indagine per stalking, atti persecutori e lesioni personali all’ex compagna. Nei suoi confronti erano state disposte misure piuttosto dure da parte del gip Monica Ciancio: divieto di avvicinamentodonna, l’obbligo di non comunicare con lei, nemmeno tramite terzi, e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. Tutto questo perché “le condotte poste in essere dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Enrico Varriale fa causa alla Rai: 'Datemi subito una trasmissione'. Era stato sospeso dopo le accuse per stalking… - fanpage : Dopo 6 mesi di sospensione per le accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varri… - seone_c : @realvarriale @repubblica Enrico, conosci il detto: 'Non sputare in cielo, che in faccia ti torna'? Alcuni lo chiam… - fabiofabbretti : Enrico Varriale fa causa alla Rai per tornare in onda ?? - MarioGuglielmi : RT @CalcioFinanza: Enrico #Varriale fa causa alla #Rai: il giornalista vuole tornare a condurre -

si è rivolto al giudice del lavoro per essere reintegrato a tutti gli effetti in Rai. Il quotidiano Repubblica fa sapere che il giornalista napoletano ha chiesto al tribunale di Roma ...ha fatto causa alla Rai per essere reintegrato come conduttore. Dopo le accuse e le indagine per stalking L'articoloha fatto causa alla Rai dopo le accuse di stalking: ...Non vuole più essere 'parcheggiato' a causa del processo che lo vede imputato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna,fa causa alla Rai. Il giornalista sportivo, volto noto del calcio e non solo del servizio pubblico, si è infatti rivolto al giudice del lavoro per essere 'reintegrato a tutti gli ...

Enrico Varriale fa causa alla Rai: "Datemi subito una trasmissione". Era stato sospeso dopo le accuse per sta… Repubblica Roma

Enrico Varriale è stato sospeso sei mesi fa in attesa di sentenza per atti persecutori e stalking contro la sua ex compagna. Oggi chiede alla Rai il reintegro sul posto di lavoro, con un programma ...Dopo sei mesi di sospensione, in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare il prossimo ottobre per stalking e atti persecutori contro la sua ex compagna, Enrico Varriale è pronto a tornare in campo.